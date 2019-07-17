Российский рынок новых LCV в 1 полугодии упал на 8%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России за 6 месяцев текущего года составил 49,3 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за январь – июнь прошлого года.

Лидером российского рынка LCV традиционно является отечественная марка GAZ, на долю которой в 1 полугодии 2019 года пришлось 45% от общего объема. В количественном выражении это 22,3 тыс. штук (-6,8%). На втором месте расположился другой отечественный производитель – УАЗ с показателем 8,2 тыс. единиц (-4%). Замыкает тройку лидеров американский Ford, увеличивший свой результат на 7,6% до 5,1 тыс. единиц. Далее в пятерке лидеров следуют российская LADA (4,9 тыс. шт.; -3,4%) и немецкий Volkswagen (2,5 тыс. шт.; -2,7%).

Отметим также, что по итогам июня рынок новых LCV в России тоже показывает падение – на 10,6% до 8,2 тыс. автомобилей.