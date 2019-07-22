Рынок автомобилей с пробегом в 1 полугодии снизился на 1,4%

сегодня, 14:02 1087 0

Рынок автомобилей с пробегом в 1 полугодии снизился на 1,4%

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 6 месяцев 2019 года составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.

Четверть российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку LADA. Так, в январе - июне объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 627,6 тыс. штук – на 5% меньше, чем в 1 полугодии 2018 года. Далее в марочном рейтинге традиционно располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых за полгода составил 278,4 и 142,3 тыс. автомобилей соответственно. При этом Toyota демонстрирует падение (-2,8%), а перепродажи Nissan - напротив, подросли на 1%. Замыкают пятерку лидеров два корейских бренда - Hyundai (129,1 тыс. шт.) и KIA (118,9 тыс. шт.), которые оба показывают положительную динамику (+3,8% и +8,4% соответственно).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам июня рынок легковых автомобилей с пробегом тоже оказался «в минусе». В прошлом месяце его объем достиг 457,6 тыс. единиц - на 4,8% меньше, чем в июне 2018 года.

, источник: АВТОСТАТ

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