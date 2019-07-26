Volvo отзывает в России почти 4,5 тысячи автомобилей

сегодня, 13:49 125 0

Volvo XC90

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 4473 автомобилей Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country, реализованных в 2014-2019 годах. Причиной отзыва является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнен ремонт, разработанным методом. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в мае компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 79 автомобилей Volvo S90 и XC60, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва стали результаты исследований, проведенных Volvo Cars: установлено, что на направляющей переднего сиденья может отсутствовать гайка с фланцем. Это в случае аварии может повлиять на конструкцию и положение сиденья. На автомобилях должна быть выполнена проверка и, при необходимости, установка недостающей гайки.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: отзыв премиум-марки volvo

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