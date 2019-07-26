Volkswagen передал автомобили Российскому футбольному союзу

В рамках 4-летнего сотрудничества марки Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили передали Российскому футбольному союзу 10 автомобилей. Среди них – самые популярные в России модели: Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как отмечается, марка Volkswagen поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». В преддверии Чемпионата Европы 2020 Volkswagen поддержит Сборную России.

Совместно с Российским футбольным союзом планируется провести еще ряд спортивных мероприятий, направленных на популяризацию футбола в России: активности для болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters, организация фан-зон болельщиков в официальных дилерских центрах марки, проведение конкурсов и специализированных тест-драйвов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 49771 автомобиль, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – с начала года на этой модели остановили свой выбор 27810 покупателей (+3%). На втором месте по популярности идет компактный кроссовер Volkswagen Tiguan, чьи продажи увеличились на 5% и составили 16294 автомобиля. Кроме того, за шесть месяцев 2019 года в России было реализовано 3493 легких коммерческих автомобиля марки Volkswagen, что на 2% ниже показателя годичной давности. Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях.