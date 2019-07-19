Названы страны с самым доступным бензином и дизельным топливом

В списке европейских стран с самым доступным бензином Россия находится на 16 месте. Составляя данный рейтинг, на который ссылается РИА "Новости", специалисты использовали такие показатели, как цена бензина и средняя зарплата в стране. Применив простую формулу, получили некое условное число – "объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату", позволяющее судить о его доступности.

Таким образом, на первое место вышел Люксембург. Оказалось, что с уровнем зарплат в этой стране ее жители в среднем могут позволить себе купить в месяц 2855,6 л бензина. На втором месте – Норвегия (2243,4 л), на третьем – Австрия (2104,1 л). В пятерку лидеров вошли также Ирландия (2025,7 л) и Великобритания (1984,7 л.).

В России с ее средними зарплатами автовладельцы могут приобрести за месяц 927,1 л бензина. Всего в рейтинге 32 страны, на самой нижней строчке по доступности этого вида топлива для транспортных средств находится Украина (279,6 л).

Если же рассматривать цены на топливо в их абсолютных величинах, то самый дорогой бензин в Европе сегодня в Нидерландах. Цена литра 95-ого бензина на середину 2019 года составила здесь 118,7 рубля за литр*. А самый дешевый – в Казахстане (27,9 рубля за литр). Россия в этом рейтинге на предпоследнем месте (45,5 рубя за литр).

В «дизельном» рейтинге на первом месте по стоимости этого вида топлива (за литр) находится Норвегия (111,6 рубля за литр), замыкает рейтинговую таблицу Казахстан (31,9 рубля за литр). Россия в этом списке на предпоследнем месте (46,1 рубля за литр).

* Цены приведены в рублевом эквиваленте