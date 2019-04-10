Рассекречена базовая комплектация нового Suzuki Jimny для России

Компания Suzuki раскрыла базовую комплектация внедорожника Jimny нового поколения, который поступит в продажу на российском рынке ближе к началу осени.

Как пишет "Российская газета", уже стандартная версия нового Jimny получит систему помощи при старте на подъеме, функцию помощи при спуске с горы, систему мониторинга давления в шинах, функцию экстренного торможения. Также на автомобиль установят систему вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", ABS и ESP.

Новый Suzuki Jimny будет предлагаться на российском рынке с 1,5-литровым "атмосферником" мощностью 102 л.с., полным приводом и понижающей передачей. Коробка передач - 5-ступенчатая механика либо 4-диапазонный "автомат".

Автомобиль сохранил раму лестничного типа, неразрезные мосты, пружинную подвеску, жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу в раздаточной коробке. Отметим, что новая рама с дополнительными усилителями и поперечинами в 1,5 раза жестче прежней, но колесная база не изменилась. Габариты внедорожника составляют 3480 х 1645 х 1725 мм. Дорожный просвет равен 210 мм.

Стоимость Suzuki Jimny нового поколения будут объявлена ближе к старту продаж. Ранее в российском представительстве Suzuki заверяли, что цена будет максимально конкурентной для рынка и комфортной для потребителей. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по 30% росту продаж в 2019 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Suzuki реализовали 2729 автомобилей, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Что касается внедорожника Suzuki Jimny, активность поклонников этой модели в первые месяцы 2019 года сказалась на последующих продажах. Уже в апреле на складах Suzuki больше не осталось автомобилей прошлого поколения, и покупателям остается ждать появления нового Jimny.