Правительство выделит 10 млрд рублей на школьные автобусы и машины скорой помощи

Правительство России планирует в этом году дополнительно выделить до 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет агентство "ТАСС".

Напомним, в прошлом году Минпромторг РФ утвердил перечень единственных исполнителей – 6 крупнейших российских автоконцернов: ГАЗ, УАЗ, «Форд Соллерс Холдинг», ПАЗ, «КАВЗ» и «Волгабас».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году Минпромторг РФ заключил 584 контракта на поставку 4,5 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в регионах. Всего в 2018 году на выделенные из федерального бюджета и резервного фонда правительства РФ 10 млрд рублей, было закуплено 1,78 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи и 2,73 тыс. школьных автобусов. В результате потребность в обновлении требующих замены автомобилей, по оценкам Минпромторга, удовлетворена на 32% по автомобилям скорой медицинской помощи и на 45,6% – по школьным автобусам. Благодаря этим мерам выросла эффективность системы скорой медицинской помощи, а также улучшилась транспортная доступность в сфере образования и обеспечения безопасности детей на дорогах.