КАМАЗ возобновил производство после летнего отпуска

КАМАЗ сегодня возобновил производство автомобилей после двухнедельного корпоративного отпуска, который проходил с 15 по 28 июля. Все основные производства компании в этот период были временно остановлены. При этом в штатном режиме продолжали работу подразделения, задействованные в сфере продаж, лизинга, планирования и подготовки производства, а также сервисные службы, которые занимались плановым ремонтом и модернизацией оборудования, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, во втором полугодии состоится старт серийного выпуска новейшего магистрального грузовика премиум-сегмента КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной. Основная область применения этого седельного тягача – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.