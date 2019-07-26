В России числится 2,5 млн автомобилей советского производства

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России зарегистрировано почти 2,5 млн легковых автомобилей, произведенных еще в период СССР, т.е. до 1992 года. Это составляет порядка 6% от всего автопарка страны (на 1 января 2019 года).

Львиная доля (80%) машин советской эпохи приходится на марку LADA – суммарно в РФ насчитывается около 2 млн «жигулей», «самар» и «нив», выпущенных на Волжском автозаводе. Второе место по численности «советских» автомобилей занимает «Москвич» - на начало года зарегистрировано 228 тыс. экземпляров этой марки, выпущенных на конвейере уже несуществующего АЗЛК. Замыкает тройку лидеров рейтинга «ЗАЗ» - в собственности россиян находится 70 тыс. «запорожцев», собранных еще в Украинской ССР.

Далее примерно с одинаковыми результатами следуют марки «ГАЗ» и «УАЗ» (58 тыс. и 57 тыс. шт. соответственно). Как правило, это «волги» и легковые «уазики». Кроме этого, на российских дорогах можно встретить автомобили «ИЖ» советского производства, которых в общей сложности числится 44 тыс. единиц.

Есть еще у нас и довольно экзотические внедорожники, произведенные на автомобильном заводе в украинском Луцке. На начало года в нашей стране насчитывалось 19 тыс. «луазов» с годом выпуска до 1992-го. Оставшиеся 4,5 тыс. машин советской эпохи – это экземпляры модели «Ока».

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