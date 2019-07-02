Французский авторынок в июне вновь ушел «в минус»

Автомобильный рынок Франции в июне снизился на 8,4% до 230965 машин. Таким образом, после двух месяцев роста вновь зафиксирован отрицательный результат. По итогам шести месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 166 тыс. 443 единицы (-1,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июне стала Renault, реализовавшая 51654 машины (-13,2%). Второе место занимает Peugeot с показателем 36595 проданных автомобилей (-14,7%). Реализация Citroen снизилась на 6,3% и составила 22876 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 15963 автомобиля (+0,5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 15330 машин (-7,4%).