Накопить на внедорожник за 2 – 3 года: насколько это реально?

Оказывается, при самых удачных раскладах (возможно, даже несколько фантастических) можно стать обладателем нового внедорожника, потратив на сбор необходимой суммы всего лишь два – три года, при этом не пользуясь кредитом или не беря денег в долг у знакомых.

Что это за автомобиль? Сколько денег в итоге нужно будет накопить обычному жителю Российской Федерации, чтобы стать обладателем нового внедорожника? Об этом можно прочитать в отдельном материале, подготовленном специалистами сайта «Цена Авто».