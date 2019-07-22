Накопить на внедорожник за 2 – 3 года: насколько это реально?

сегодня, 11:22 310 0

Накопить на внедорожник за 2 – 3 года: насколько это реально?

Оказывается, при самых удачных раскладах (возможно, даже несколько фантастических) можно стать обладателем нового внедорожника, потратив на сбор необходимой суммы всего лишь два – три года, при этом не пользуясь кредитом или не беря денег в долг у знакомых.

Что это за автомобиль? Сколько денег в итоге нужно будет накопить обычному жителю Российской Федерации, чтобы стать обладателем нового внедорожника? Об этом можно прочитать в отдельном материале, подготовленном специалистами сайта «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили внедорожники цены suv

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