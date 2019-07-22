Корпоративные продажи автомобилей в РФ растут четвертый год подряд

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года корпоративным клиентам (юридическим лицам) в России было продано 85,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 6% выше результата годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, корпоративные продажи на российском авторынке растут уже четвертый год подряд. Сегодня на их долю приходится 14,4% от всего объема рынка новых машин, т.е. каждый седьмой реализованный автомобиль.

По объему корпоративных продаж в стране лидирует отечественная марка LADA, показатель которой в январе – мае составил 11,5 тыс. единиц – на 13% больше, чем год назад. Второе место занимает японская Toyota (8 тыс. шт.; +13%), на третьем – корейская KIA (7,8 тыс. шт.; -2%). В пятерку лидеров среди брендов также попадают немецкий Volkswagen (7,6 тыс. шт.; +14%) и чешская Skoda (6,9 тыс. шт.; +34%).

В модельной структуре корпоративных продаж лидерство захватил универсал LADA Largus – за 5 месяцев юридическими лицами было куплено 4,9 тыс. экземпляров этой модели (+12%). Прошлогодний лидер – седан Volkswagen Polo – опустился на вторую позицию с результатом 4,6 тыс. единиц (+34%). Далее следуют седаны Toyota Camry (3,9 тыс. шт.; +50%) и Hyundai Solaris (3,1 тыс. шт.; -13%), а замыкает ТОП-5 лифтбек Skoda Rapid (2,8 тыс. шт.; +42%).

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