Tesla подтвердила планы по старту производства Model Y осенью 2020 года

Компания Tesla определилась, где будет производить свой новый электрический кроссовер Model Y. Первоначальный план по месту производства модели на предприятии в Неваде изменен. Сейчас решено наладить ее выпуск на заводе Fremont в Калифорнии и подтверждено, что работы над подготовкой сборочных линий уже ведутся. А вот сроки по старту выпуска останутся прежними - сентябрь 2020 года. Об этом сообщает Paultan.org, ссылаясь на официальное заявление компании.

В релизе Tesla говорится также о том, что процесс работы над проект ускорился благодаря "значительному перекрытию компонентов между моделью 3 и моделью Y". Благодаря такому большому количеству общих деталей затраты на запуск нового кроссовера окажутся сравнительно низкими. В компании рассчитывают, что у этого нового электрического проекта больше шансов на получение прибыли еще и потому, что на рынке большой спрос на кроссоверы.

Напомним, что Model Y, заявленная как семиместная, построена на той же платформе, что и ее предшественник - Model 3. Она также позаимствовала у Model 3 около 75% ее компонентов, этим объясняется и внешняя схожесть. Интерьер также будет идентичен модели 3, в комплекте с 15-дюймовым сенсорным информационно-развлекательным дисплеем в центре. У автомобиля будет также панорамная стеклянная крыша и высокая посадка. Последний факт - в большей степени из-за места расположения аккумулятора.

В качестве силовых агрегатов могут быть задействованы одномоторные или двухмоторные конфигурации, в том числе и подноприводные. В базовом варианте автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды и способен развивать максимальную скорость 193 км/ч. его возможности - 370 км пробега на одной зарядке. В комплектации с другим мотором за 5,5 секунды он разгоняется до 100 км/ч. При этом максимальная скорость составит уже 209 км/ч, а дальность хода на одной зарядке - 483 км.

В двухмоторной полноприводной версии ускорение до 100 км/ч будет происходить быстрее (за 4,8 секунды), а максимальная скорость оценивается в 217 км/ч. Однако дальность хода без подзарядки в этой версии немного короче - до 450 км. Самая быстрая версия Model Y сможет разгоняться до "сотни" за 3,5 секунды, а максимальная скорость составит 241 км/ч.

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