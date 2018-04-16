Volkswagen выпустил спецверсию внедорожника Touareg – ONE Million

Осенью нынешнего года у российских дилеров Volkswagen появится специальная версия внедорожника Touareg – ONE Million. Как сообщает пресс-служба компании, она разработана по случаю выпуска миллионного экземпляра данной модели и отличается широким набором дополнительного эксклюзивного оборудования.

Отмечается, что автомобили юбилейной версии будут окрашены в эксклюзивный бежевый цвет Sechura Beige, который доступен опционально. Кроме этого, во внешнем оформлении автомобиля присутствуют затемненные задние фонари, надписи «ONE Million» на декоративных накладках, а также колесные арки и диффузор, окрашенные в черный глянец. Для автомобиля в данном исполнении предложено два новых вида колесных дисков – глянцевые 20-дюймовые Bogota или 21-дюймовые Suzuka серебряного цвета Adamantium Silver. Дополнительно предлагается и особый пакет R-Line Black Style, который включает окраску боковых зеркал в серебристый цвет Reflection Silver.

В салоне автомобиля установлены сиденья, отделанные кожей Puglia. Верхняя часть передних сидений и дверные панели украшены ромбовидной коричневой прострочкой Amber Brown, которая также используется в отделке приборной панели, рулевого колеса и рычага переключения передач. Помимо этого, интерьер дополнен декоративными элементами в цвете Silver Wave и цифровой панелью управления Innovision Cockpit.

Напомним, что внедорожник Touareg пополнил модельный ряд Volkswagen в 2002 году и с тех пор выпущен один миллион таких автомобилей. Отметим также, что в 1 полугодии 2019 года российские дилеры марки реализовали 2526 внедорожников Volkswagen Touareg. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по этому показателю модель входит в тройку самых популярных в линейке немецкого бренда.

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