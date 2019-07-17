Каждый десятый грузовик в РФ регистрируется на физлицо

За 5 месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 29,5 тыс. единиц. 90% от данного количества пришлось на юридические лица (26,7 тыс. шт.) и только 10% - на физические (2,8 тыс. шт.). Такие данные содержатся в отчете «Ежемесячная статистика учета ТС на балансе юридических лиц в России», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Модельная структура предпочтений грузовых автомобилей у физических и юридических лиц тоже заметно отличается. Так, у «физиков» самой популярной моделью является GAZ Gazon NEXT, который за 5 месяцев разошелся тиражом в 515 экземпляров. За ним располагается KAMAZ 43118 (167 шт.), а замыкает тройку лидеров Volvo FH (153 шт.).

У «юриков» же GAZ Gazon NEXT по закупкам оказывается только на четвертом месте, а выше него находятся сразу три представителя Камского автозавода: KAMAZ 43118 (2 422 шт.), KAMAZ 5490 (1 963 шт.) и KAMAZ 65115 (1 961 шт.).

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