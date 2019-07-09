В России появилась новая линейка моторных масел EUROREPAR

В России начались продажи обновленной линейки моторных масел EUROREPAR, рекомендованнных к использованию в автомобилях разных марок и поколений, на протяжении всего жизненного цикла их двигателей.

Как сообщает пресс-служба Группы PSA, данные масла - продукт совместной разработки инженеров Группы одной из ведущих мировых нефтеперерабатывающих компаний. Они сочетают в себе высокий класс экологичности и стойкость к агрессивному воздействию низкокачественного топлива, все прошли более 1500 часов моторных и лабораторных испытаний и одобрены для поставок на первичную и сервисную завливки.

Пока на российском рынке доступно только два вида синтетических масел - EUROREPAR PREMIUM C2 5W-30 и EUROREPAR BEST 5W-40, которые предлагаются объемом 1 л, 5 л, 205 л. Однако до конца года производитель обещает расширить эту линейку и обеспечить экспорт в нашу страну и других - как моторных, так и трансмиссонных, и гидравлических масел.

Остается напомнить, что компания EUROREPAR, основанная во Франции в 2004 году, сегодня представлена в большинстве стран Европы, охватывает 18 групп запасных частей (масла - лишь одно из направлений), которые успешно поставляет на рынки послепродажного обслуживания. Известно также, что в России Euro Repar Car Service в ближайшие 5 лет планирует довести сеть своих станций техобслуживания автомобилей до 500, а кроме того - ничего не мешает ей налаживать связи по поставке запчастей как с независимыми СТО, так и с официальными сервисными центрами различных брендов.