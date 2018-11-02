В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц. Это на 1,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Более 15% от этого количества приходится на продукцию Toyota (18 665 шт.). Так, первые две строчки модельного рейтинга занимают автомобили этой японской марки – внедорожники Land Cruiser (5 178 шт.; -0,4%) и Land Cruiser Prado (4 366 шт.; -2,4%). Замыкает же тройку лидеров внедорожник Volkswagen Touareg (4 331 шт.; +3,8%).

Далее следуют кроссоверы BMW X5 (3 581 шт.; +3,6%) и KIA Sorento (3 127 шт.; +12,9%). В ТОП-10 самых популярных дизельных легковых автомобилей на вторичном рынке РФ также попадают: Mitsubishi Pajero (3 050 шт.; -9,4%), Mitsubishi L200 (2 735 шт.; +6,6%), Hyundai Santa Fe (2 732 шт.; +6,1%), BMW 5-Series (2 729 шт.; +9,6%) и Mitsubishi Pajero Sport (2 685 шт.; +5,3%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в то время как продажи новых дизельных машин в нашей стране падают, реализация подержанных таких автомобилей, наоборот, растет.

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