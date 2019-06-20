Hyundai Truck and Bus Rus наращивает присутствие в регионах

За январь - июнь 2019 года Hyundai Truck and Bus Rus открыла в России семь новых дилерских центров, из них только один («ИстЛайнСевен») - в столице. Тем самым компания открыто демонстрирует свои планы по активному наращиванию именно регионального присутствия, а также по увеличению доли рынка, о котором в декабре 2018 года рассказывал в интервью агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор Hyundai Truck and Bus Rus Ким Ик Донг.

«Для коммерческого подразделения Hyundai Motor Company Россия является стратегически важным регионом, поэтому мы продолжим работать над увеличением рыночной доли, запуском новых продуктов, произведенных в РФ, и развитием дилерской сети», - объяснял тогда свои ближайшие цели и задачи Ким Ик Донг.

Очевидно, компания делает ставку на города-миллионники, а также промышленно развитые центры России, стараясь приблизить продажи запчастей и техническую поддержку своих автомобилей к потребителю. С начала года компания открыла три дилерских центра в Саратовской области, Волгограде и Нижнем Новгороде - в сотрудничестве с «ТТМ Центр». Кроме того, заработали дилерские центры «Атик-АзияАвто» в Благовещенске, «РариТЭК Авто Групп» в Набережных Челнах, «Орион-Моторс» в Красноярске. Общее число дилерских центров Hyundai Truck and Bus Rus в нашей стране теперь выросло до 59.

Из них, как сообщает пресс-служба компании, 49 - занимаются продажей автомобилей (в том числе и в Trade-In) и запчастей, установкой дополнительного оборудования, осуществляют техническую поддержку машин и оказывают ряд других услуг. Остальные 10 - занимаются только сервисно-техническим обслуживанием.

Напомним, на сегодняшний день линейка коммерческих автомобилей Hyundai представлена в России следующими моделями: малотоннажными грузовиками HD35 City и HD35 полной массой 3,5 т, среднетоннажными HD78 полной массой 7,5 т и HD120 полной массой 12 т, а также автобусами Universe. Причем вся эта модельная линейка грузовых автомобилей производится в России на заводе «Автотор».

Безусловный флагман продаж на российском рынке – модель HD78, запущенная в режиме полного цикла в ноябре 2017 года и быстро ставшая лидером в своем субсегменте.