Важнейшие законы весенней сессии ГосДумы, касающиеся транспортных средств

За весеннюю сессию (57 пленарных заседаний), которая уже завершилась, депутаты ГосДумы успели рассмотреть 586 законопроектов. Из них 325 были приняты в третьем, окончательном чтении и обрели статус законов. Мы решили вспомнить некоторые из них, которые касаются транспортных средств и повышения безопасности на дороге.

С 28 июня в стране вступил в силу закон, ужесточающий наказания за «пьяные» ДТП. «АВТОСТАТ» писал о новых наказаниях за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения («пьяное» ДТП фактически приравняли к умышленному убийству, соответственно высшая мера наказания за такое преступление достигла планки в 15 лет лишения свободы). Причем водителей, скрывшихся с места ДТП, депутаты своим решением приравняли к «пьяным».



16 июля депутаты в окончательном чтении приняли закон, в соответствии с которым за непропуск скорой помощи на дороге теперь будет грозить более серьезная ответственность, чем раньше. И если до недавнего времени все ограничивалось штрафом в 500 рублей и можно было лишиться прав на 3 месяца, теперь наказание стало дифференцированным и может закончиться лишением свободы сроком до 4 лет. Подробнее об этом - в нашей июльской публикации.

Еще 16 июля депутаты ГосДумы РФ в третьем чтении приняли закон, направленный на борьбу с «серым» техосмотром и липовыми диагностическими картами автомобилей - закон об обязательной фотофиксации автомобиля при техосмотре. Он вступит в силу через год: дается время на техническую подготовку операторам.

18 июля депутаты приняли закон, который устанавливает ответственность перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей. Он вступит в силу с 1 ноября 2019 года. По новому закону увеличиваются штрафы за выезд на междугородний маршрут пассажирского или большегрузного транспорта без тахографа. При этом должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство без тахографа или с неисправным тахографом, заплатят штраф от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей будут штрафовать на суммы от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, а юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Для водителей штраф за выход на линию без тахографов или с заблокированным прибором вырос до 3 - 5 тыс. рублей, т.е. практически вдвое.

1 мая опубликован и вступил в силу Закон, который уравнял в правах бумажные и электронные страховые полисы. Решено, что каждому договору ОСАГО будет присваиваться уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса. При этом исключается система двойного учета страховых полисов в бумажном и электронном виде в информационной системе и отчетности страховщиков. Полисам каждого страховщика присваиваются уникальные порядковые номера. Это становится защитой от «липовых» страховщиков. «АВТОСТАТ» ранее рассказывал и о других особенностях принятого документа. В частности, появилось определение о том, кому можно предъявлять требования о компенсационных выплатах, а кому нет, а также вопросы, связанные с наличием (или отсутствием) у иностранных водителей международных страховок.

Напомним также, что депутаты вместе с профильными учреждениями и ведомствами продолжают работать над совершенствованием системы ОСАГО. В частности, весной поднимались вопросы о возможности выдачи ОСАГО на 1 день, о необходимости жестче наказывать водителей, которые регулярно попадают в аварии, но продолжают ездить без полисов страхования гражданской ответственности.

Судя по вопросам, которые активно поднимались нынешней весной (вопросы, связанные с изменением скоростного режима на дорогах России, с каршерингом и такси, камерами фотовидеофиксации и ряд других), но пока не обрели статус законов, очередная депутатская сессия будет не менее интересной.