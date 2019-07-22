Изменятся ли цены на автомобили LADA в августе?

С 1 августа АВТОВАЗ может поднять цены на автомобили LADA. Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на дилеров компании, рекомендованные розничные цены могут вырасти на все модели – на сумму от 5 000 до 7 000 рублей, или в среднем на 1%.

Пока официальной информации от самого производителя не поступало, но если это и произойдет, то будет уже третьим по счету повышением цен в этому году. Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», в первый раз масштабное изменение цен на модели LADA произошло сразу с нового года – 1 января 2019 года они подорожали на сумму от 15 000 до 25 000 рублей. Во второй раз это случилось совсем недавно и коснулось автомобилей только двух семейств Granta и Vesta, которые 1 июля прибавили по 5 000 рублей.

До августа осталось совсем немного времени, мы будем следить за развитием событий и проинформируем вас о возможном изменении цен. При этом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», если автомобили LADA действительно подорожают, то вряд ли это серьезно скажется на их продажах. Во-первых, по цене они все равно будут выглядеть более привлекательно, чем конкуренты. Во-вторых, весь модельный ряд LADA попадает под действие программ господдержки, а значит покупатели могут рассчитывать на 10%-ную выгоду при покупке.

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