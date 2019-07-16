«Автотор» заключил контракт на проектирование нового завода

Калининградский завод «Автотор» заключил контракт с немецким концерном Dürr на проектирование нового завода в рамках реализации специнвестконтракта.

Строительство предприятия планируется на площадке Greenfield площадью 32 га в непосредственной близости от действующих корпусов «Автотора», сообщает пресс-служба производителя. Новый завод рассчитан на производительность 50 тысяч автомобилей в год на двух производственных линиях, выпускающих по 25 тысяч автомобилей в год каждая. Планировочное решение разрабатывается с перспективой освоения производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Планируется, что новое производство может быть введено в эксплуатацию уже в 2020 году.

«Углубление технологии производства и поэтапное наращивание объемов выпуска автомобилей, произведенных по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) – одно из обязательств «Автотора» в рамках подписанного СПИК. Создание нового производства отвечает задачам углубления технологии производства, а не расширения номенклатуры и объемов выпуска продукции», – отметил гендиректор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин.

Напомним, «Автотор» подписал специнвестконтракт с Минпромторгом РФ в начале июля этого года. Суть проекта «Автотора» – в углублении технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства всего модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов, расширении локализации, повышении добавленной стоимости. В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства, позволят провести цифровизацию управления производством и подготовить высококвалифицированные кадры для производства нового уровня. Подписанный специнвестконтракт станет новым этапом формирования кластера автомобильной промышленности в Калининградской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на калининградском заводе «Автотор» введена в эксплуатацию новая линия по сварке кузовов, которая позволяет производить до 25 тысяч кузовов автомобилей в год. С начала 2019 года общий объем инвестиций в модернизацию и расширение производства «Автотора», в частности, по введению в эксплуатацию новой сварочной линии составил порядка 10 млн евро.

По итогам 2018 года на предприятиях «Автотора» произведено 203218 автомобилей, что на 41% больше по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается, впервые за 25 лет деятельности компании достигнуты проектные показатели по всем ключевым направлениям. Достигнут рекордный темп производства – каждые 60 секунд с конвейеров «Автотора» сходит новый автомобиль.