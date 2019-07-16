Мировой авторынок в 1 полугодии снизился на 7%

Мировой авторынок в июне снизился на 6,4% до 7 млн 794 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам шести месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 45 млн 159 тыс. единиц (-6,6%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов первого полугодия, составил 89 млн 930 тыс. машин.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в январе - июне было реализовано 12 млн 076 тыс. машин (-12,4%). Стоит отметить, что отрицательная динамика на рынке Поднебесной фиксируется двенадцать месяцев подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 8 млн 432 тыс. машин, что на 2,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в первом полугодии составили 8 млн 699 тыс. машин (-2,9%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 7,3% до 1 млн 982 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в отчетный период сократился на 2,4%, однако с июля были возобновлены госпрограммы стимулирования спроса, которые должны обеспечить умеренный рост продаж автомобилей во второй половине года.

В Южной Америке местные дилеры продали 1 млн 491 тыс. автомобилей, что на 7,4% меньше, чем в январе - июне прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (2 млн 719 тыс. шт., +0,9%), Канаду (981 тыс. шт., -5,5%) и Корею (849,2 тыс. шт., -3,6%).

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