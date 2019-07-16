Британский авторынок в июне продолжил падение

Британский авторынок в июне снизился на 4,9% и составил 223421 машину. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд.

При этом на уровень спроса негативно влияют экономическая и политическая неопределенность в стране, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента. По итогам шести месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 269 тыс. 245 единиц (-3,4%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в июне стал Ford, реализовавший 22049 автомобилей (-1,3%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 20474 машины (-11,8%). Третий результат показал BMW – 19985 проданных автомобилей (-13,1%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (15540 шт., -14,7%) и Mercedes-Benz (14947 шт., +0,1%).

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