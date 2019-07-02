Итальянский авторынок в июне снизился на 2%

Автомобильный рынок Италии в июне снизился на 2,1% до 171626 машин. По итогам шести месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 3,5% и составила 1 млн 082 тыс. 197 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в июне реализовал 23232 машины (-17,2%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 16139 единиц. На третьей строчке идет Renault с показателем 13160 реализованных автомобилей (-1,2%). Замыкают пятерку лидеров Ford (9814 шт., -15,4%) и Opel (8844 шт., -1,8%).