Депутаты предлагают лишать прав водителей без ОСАГО

Речь идет о тех водителях, которые регулярно попадают в аварии, но продолжают ездить без полисов ОСАГО. В такой ситуации второй участник ДТП, даже имея полис и будучи правым, не может рассчитывать на быструю компенсацию ущерба или ремонт автомобиля за счет нарушителя. Ему приходится обращаться в суд, и проблема по получению денег растягивается на длительный срок.

Депутаты ГосДумы предложили лишать водителя прав уже за повторное управление машиной без ОСАГО. О такой инициативе рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Он напомнил, что система контроля за незастрахованными водителями с помощью камер фотовидеофиксации практически готова. Эксперимент по выявлению нарушителей запустят сначала в Москве, потом в Татарстане, а далее растиражируют по регионам. Если депутаты к тому же введут в качестве ответственности за повторное нарушение лишение прав - все это вместе взятое станет очень эффектной мерой по борьбе с уклонистами от ОСАГО.

Как сообщает «Российская газета», Игорь Юргенс, участвуя в обсуждении мониторинга удовлетворенности гражданами ОСАГО, привел также яркий пример по Германии - как там страховые компании борются за своих клиентов. Так, один из страховщиков, защищая интересы своих проверенных клиентов, даже запустил особый сервис, благодаря которому деньги от его компании водитель получает уже через 3 минуты после аварии.

Защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, на которого ссылается в своей публикации «Российская газета», участвуя в обсуждении мониторинга удовлетворенности гражданами ОСАГО (мероприятие проведено Общероссийским народным фронтом), предложил РСА предусмотреть возможность компенсации ущерба в случаях, когда один из участников ДТП не имеет ОСАГО. Но тогда получается, что добросовестные водители будут платить за недобросовестных, ибо фонд выплат должен создаваться из каких-то поступлений.

Посмотрим, что решат депутаты... В 2019 году они уже приняли немало законопроектов, связанных с повышением безопасности дорожного движения в России.

P.S. Напомним, что пилотный проект по проверке наличия полисов ОСАГО у водителей с помощью видеокамер планировали запустить в Москве еще в сентябре 2018 года, а после «обкатки» - начать тиражировать его по российским регионам. Однако даже в феврале 2019 года, спустя 5 месяцев после заявленного старта, организаторы проекта так и не сумели найти техническое решение для целого ряда проблем, связанных с полноценным запуском системы.