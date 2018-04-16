FAW планирует привезти в Россию две новинки

Компания FAW планирует расширить в 2020 году линейку в России до трех моделей, а в 2021-м – до четырех. Об этом стало известно из презентации, которую представительство компании показало дилерам на конференции. Один из ключевых слайдов попал в распоряжение портала «Китайские автомобили».

Судя по нему, во второй половине 2020 года до России должен добраться компактный кроссовер D60. На рынке Поднебесной он продается под бюджетным суббрендом Junpai. Модель появилась в 2014 году, а в 2016-м ее уже привозили на Московский автосалон. С тех пор машина уже успела обновиться. Сейчас D60 оснащают атмосферными двигателями 1.5 и 1.8 на 113 и 139 л.с. соответственно. Первый сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой. Второму положен 6-диапазонный «автомат». Размеры кузова – 4230 x 1765 x 1636 мм. Клиренс – всего 154 мм, привод передний.

А в 2021 году в России появится бюджетный седан B30. Это машина 2016 года, причем в 2017-м ее уже подвергли рестайлингу. Автомобиль размерами 4625 x 1790 x 1500 мм построен на платформе Volkswagen Jetta, благо что у FAW и Volkswagen в Китае есть успешное СП. Оснащается седан мотором 1.6 с отдачей в 109 л.с. в паре с МКПП5 или АКПП6.

Если судить по диаграмме на слайде, то в 2020-м FAW планирует продать только 200 автомобилей D60. Вероятно, они появятся у дилеров ближе к концу года. А вот в 2021-м компания ожидает реализовать 1500 таких кроссоверов и 1000 седанов B30. Бестселлером бренда должен стать кроссовер X40. В 2019 году стоит задача продать 500 таких машин, в 2020-м – 2000, а в 2021-м – уже 4000.

Напомним, продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40 стартовали в России в июне этого года. Новинка предлагается в трех комплектациях – Basic, MT Luxury и AT Luxury – по цене от 949 тыс. рублей до 1 млн 049 тыс. рублей. Ранее марка FAW была представлена в России только среднеразмерным кроссовером Besturn Х80. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам шести месяцев 2019 года продажи этой модели на российском рынке составили 466 единиц (-36%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».