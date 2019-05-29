Audi Q3 Sportback появится в России в 2020 году

Компания Audi представила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback. Основными конкурентами автомобиля станут BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Публичный дебют модели состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Европейские продажи Audi Q3 Sportback начнутся в ноябре нынешнего года. Цены на кроссовер будут начинаться от 40 тыс. евро. В России новинка появится в следующем году, сообщает портал Autonews.ru.

Длина Audi Q3 Sportback составляет 4500 мм, ширина – 1843 мм, а высота – 1560 мм. Объем багажного отделения – 530 литров. Автомобиль получил новую решетку радиатора, другие воздухозаборники, расширенные колесные арки и 18-дюймовые колесные диски. В салоне устанавливается цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый дисплей. Уже в базовой версии кроссовер комплектуется задним рядом с трехсекционной спинкой.

Новинка разделила узлы и агрегаты со стандартным кроссовером Q3, от которого отличается только силуэтом кузова. Изначально в линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные моторы рабочим объемом 2,0 литра и мощностью от 150 и 230 л.с. Позже ожидается появление бензиновых агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра с отдачей 150 и 190 л.с. соответственно. Двигатели работают совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также клиентам предложат 7-ступенчатый «робот» S tronic. Автомобиль оснащается спортивной подвеской и регулируемыми амортизаторами. Audi Q3 Sportback доступен как с передним, так и с полным приводом.

В будущем автомобиль может получить спортивную модификацию RS. Ожидается, что ее оснастят 2,5-литровым наддувным пятицилиндровым двигателем мощностью около 400 л.с.

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