Renault Captur в июне стал самым продаваемым SUV в Европе

Компактный кроссовер Renault Captur по итогам июня вошел в тройку европейских бестселлеров, став при этом лидером в сегменте SUV. Как отмечают в Renault, модель сохраняет популярность, несмотря на завершение жизненного цикла, и выход нового поколения Captur призван укрепить позиции этого кроссовера.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 37569 реализованных машин (-13,9%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи составили 35972 автомобиля (-9,9%). Третий результат показал Renault Captur – реализация этой модели увеличилась на 5,2% до 28186 единиц. Далее идет Volkswagen Polo, на котором остановили свой выбор 24005 европейских покупателей (-32,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia Sandero, разошедшийся тиражом 23150 экземпляров (+4,5%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Dacia Duster (21663 шт., +10,8%), Opel/Vauxhall Corsa (20932 шт., -6,8%), Ford Fiesta (20922 шт., -18,5%), Peugeot 208 (20907 шт., -4,3%) и Volkswagen Tiguan (20603 шт., -17,5%).

Сколько стоят европейские бестселлеры на российском рынке можно посмотреть на «Цена Авто».