Isuzu начала продажи в России шасси Elf с роботизированной коробкой передач

Российские дилеры Isuzu начали продажи малотоннажных грузовиков Isuzu Elf (N-серия) c роботизированной коробкой передач. Первые шасси произведены на заводе в Ульяновске и уже переданы клиентам, сообщает пресс-служба Isuzu Rus. Как отмечается, появление роботизированной коробки передач на шасси Isuzu Elf стало ответом, в первую очередь, на запросы корпоративных клиентов.

В перспективе компания Isuzu Rus планирует оснащение роботизированной коробкой передач среднетоннажной серии Isuzu Forward (F-серия).

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей Isuzu в России составил 1128 единиц – на 18,7% меньше, чем в январе – мае прошлого года.

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