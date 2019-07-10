Isuzu начала продажи в России шасси Elf с роботизированной коробкой передач

сегодня, 14:23 644 0

Isuzu начала продажи в России шасси Elf с роботизированной коробкой передач

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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Российские дилеры Isuzu начали продажи малотоннажных грузовиков Isuzu Elf (N-серия) c роботизированной коробкой передач. Первые шасси произведены на заводе в Ульяновске и уже переданы клиентам, сообщает пресс-служба Isuzu Rus. Как отмечается, появление роботизированной коробки передач на шасси Isuzu Elf стало ответом, в первую очередь, на запросы корпоративных клиентов.

В перспективе компания Isuzu Rus планирует оснащение роботизированной коробкой передач среднетоннажной серии Isuzu Forward (F-серия).

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей Isuzu в России составил 1128 единиц – на 18,7% меньше, чем в январе – мае прошлого года.

Кроме рынка грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили новые опции isuzu

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