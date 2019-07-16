Приняты законы о техосмотре и весогабаритном контроле. Что дальше?

Комитет ГосДумы РФ по транспорту и строительству сегодня подвел итоги весенней сессии. "По результатам работы комитета по транспорту и строительству, проведенной за весенюю сессию 2019 года, Госдумой были приняты 12 законов и отклонены 3 законопроекта", - говорится на официальном сайте Комитета. Из наиболее важных, которые будут работать на безопасность и сокращение числа ДТП, отмечаются два - закон об обязательной фотофиксации автомобиля при техосмотре (о котором "АВТОСТАТ" писал ранее), а также закон о регулировании порядка весогабаритного контроля транспортных средств.

"Контроль за техосмотром сократит количество неисправных автомобилей на наших дорогах, которые в свою очередь, когда будут приведены в соответствие с нормативами, благодаря весогабаритному контролю не будут разбиваться за 2-3 года эксплуатации", - заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Что касается будущей сессии, Москвичев напомнил о работе над очередным важным законопроектом - о регулировании деятельности такси ("АВТОСТАТ" об этом недавно рассказывал), который осенью готовится к принятию. "Работа была непростой, - напомнил он, - более 200 поправок к нам в комитет по этому закону пришло, все мы их просмотрели, проработали и будем еще дорабатывать в новую сессию, чтобы наши граждане чувствовали себя комфортно, а главное, безопасно, пользуясь услугами такси".

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