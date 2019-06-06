ТОП-10 китайских марок в автопарке РФ

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в Россию начался ввоз подержанных машин из Китая. Понятно, что пока эти объемы будут небольшими и не сильно повлияют на парк китайских легковых автомобилей, которых на начало года в нашей стране насчитывалось 592,7 тыс. единиц.

По данным нашего агентства, свыше четверти от этого количества приходится на марку Chery – 163 тыс. россиян обладают такими автомобилями. Каждый четвертый житель нашей страны является владельцем какой-либо модели Lifan (150 тыс. шт.), а каждый пятый имеет в собственности автомобиль Great Wall (117,3 тыс. шт.). В свою очередь, примерно каждый шестой гражданин РФ владеет машиной бренда Geely (102,5 тыс. шт.).

Автомобилей остальных китайских марок в России зарегистрировано гораздо меньше и их парк на 1 января 2019 года даже не дотягивал до 15 тыс. экземпляров. В ТОП-10, кроме ранее перечисленных, попадают еще: BYD (14,1 тыс. шт.), FAW (10,1 тыс. шт.), Haval (5,9 тыс. шт.), Haima (5,2 тыс. шт.), Changan (5,1 тыс. шт.) и DFM (4,3 тыс. шт.).

Также напомним, что в 1 полугодии нынешнего года в нашей стране было продано 16 тыс. новых китайских автомобилей.

Какие еще автомобили из КНР могут появиться на российском рынке, можно узнать с помощью «Календаря новинок».