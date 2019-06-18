Закон о регистрации автомобилей у дилеров отложен до 2020 года

Вступление в силу закона «О государственной регистрации транспортных средств» перенесено с августа 2019 года на январь 2020-го. Отсрочку ввела Госдума, чтобы у МВД была возможность подготовиться к вступлению в силу документа, в рамках которого водители столкнутся с массой нововведений, включая регистрацию машин в автосалоне, пишет газета «Коммерсант».

Как отмечает гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин, не только ГИБДД потребуется подготовка к запуску регистрации транспортных средств в автосалонах, но и дилерам, которым со своей стороны потребуется организовать инфраструктуру, проработать бизнес-процессы и решить вопрос с кадрами. «Мы планируем получать соответствующий статус и предоставлять клиентам услуги по регистрации ТС и изготовлению госномеров. Думаю, что другие дилеры тоже поддержат эту инициативу. Но подготовка инфраструктуры начнется уже после вступления законопроекта в силу, так как на данный момент цены на соответствующее оборудование неизвестны, предложений пока нет», – рассказал г-н Петрунин.

А вот глава Союза производителей государственных регзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева сомневается, что компании будут вкладываться в оборудование, чтобы дать клиентам дополнительный сервис. «Оно стоит 6–7 млн рублей, окупаться оно при утвержденных ФАС тарифах будет очень долго», – говорит она.

Помимо этого вводится право выбирать место получения номеров – в подразделениях ГИБДД или у частных изготовителей номеров. Первоначально планировалось, что в подразделении ГИБДД автовладельцы будут получать только набор букв и цифр, а саму пластину печатать у частников-изготовителей. Полгода назад обнаружилось, что таких фирм в стране не хватает, в некоторых регионах нужно для печати номера проехать более 100 км, поэтому автовладельцам решено оставить выбор. При обращении в ГИБДД надо будет заплатить пошлину за номер и новое свидетельство о регистрации (СТС) 2,85 тыс. рублей, при обращении к частнику – оплатить печать (максимальный тариф – 2 тыс. рублей, определен приказом ФАС) и госпошлину за новое СТС в размере 850 рублей.

Порядок выдачи госзнаков утвердят отдельным постановлением правительства. В нем будет прописано новое правило: автовладелец получает номер с кодом только того региона, где он зарегистрирован. Сейчас, напомним, москвич, ставя на учет машину в Подмосковье, получает номера с кодом 50, 150, теперь будет получать 77, 97, 177 и т. д. Это нужно для усиления полицейского надзора.

В законе появится новое основание для прекращения регистрации. По текущим правилам в случае, если собственник машины – несовершеннолетний гражданин, машина может быть зарегистрирована на его усыновителя или родителя. В поправках сказано: как только подросток достигает 16-летия, регистрация машины на усыновителя прекращается. Это нужно для исключения практики, когда граждане делают собственником машины несовершеннолетних детей, а регистрируют ее на себя: штрафное постановление не выносится, поскольку нельзя привлечь к ответственности несовершеннолетнего ребенка.

Список автодилеров по городам России содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».