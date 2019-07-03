«Автотор» построит новый завод для BMW или Hyundai/KIA

Калининградский «Автотор» построит завод мощностью 50 тыс. легковых автомобилей в год, его планируется открыть в 2020 году. Об этом газете «Ведомости» сообщил гендиректор «Автотор холдинга» Александр Сорокин. Проектированием нового завода займется немецкая Durr, контракт с которой планируется подписать 25 июля. Как предполагается, предприятие разместится на участке в 32 га рядом с основной площадкой «Автотора». Здесь будет две универсальные сборочные линии мощностью 25 тыс. машин в год каждая. Также планируется, что до 2024 года на заводе появятся цеха сварки и окраски.

Суммарные проектные мощности холдинга останутся прежними – 250 тыс. автомобилей в год: на новые линии будут перенесены некоторые уже выпускаемые модели – при появлении их обновленных версий, поясняет А.Сорокин. По его словам, это могут быть автомобили основных партнеров «Автотора» – немецкой BMW либо корейских марок Hyundai и KIA. Впрочем, с партнером по строительству нового завода холдинг еще не определился. По мнению А.Сорокина, его имя станет известно после того, как автопроизводители обозначат свои производственные планы на 2021-й и последующие годы.

Как отмечается, предприятие будет построено для выполнения условий специального инвестконтракта (СПИК), который «Автотор» подписал с Минпромторгом РФ в начале июля этого года. Суть проекта «Автотора» – в углублении технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства всего модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов, расширении локализации, повышении добавленной стоимости. В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства, позволят провести цифровизацию управления производством и подготовить высококвалифицированные кадры для производства нового уровня. Подписанный специнвестконтракт станет новым этапом формирования кластера автомобильной промышленности в Калининградской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на калининградском заводе «Автотор» введена в эксплуатацию новая линия по сварке кузовов, которая позволяет производить до 25 тысяч кузовов автомобилей в год. С начала 2019 года общий объем инвестиций в модернизацию и расширение производства «Автотора», в частности, по введению в эксплуатацию новой сварочной линии составил порядка 10 млн евро.

Напомним, по итогам 2018 года на предприятиях «Автотора» произведено 203218 автомобилей, что на 41% больше по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается, впервые за 25 лет деятельности компании достигнуты проектные показатели по всем ключевым направлениям. Достигнут рекордный темп производства – каждые 60 секунд с конвейеров «Автотора» сходит новый автомобиль.

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