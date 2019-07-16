Модель УАЗа в июне вернула себе лидерство на рынке пикапов

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2019 года в России было продано 876 новых пикапов, что на 4,8% больше, чем год назад. При этом здесь опять сменился лидер среди моделей.

Так, в первый месяц лета лидерство в сегменте пикапов вернула себе модель УАЗа, которую приобрели 314 россиян, что на 1,6% больше, чем в июне 2018-го. В свою очередь, майский пикап-бестселлер – Toyota Hilux – опустился на второе место рейтинга с результатом 224 проданных экземпляра (+4,2%). Совсем немного уступил ему Mitsubishi L200, июньский объем продаж которого составил 221 единицу (+33,1%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия нынешнего года лидерство на рынке пикапов в России сохраняет УАЗ «Пикап». За этот период данная модель разошлась тиражом в 1 624 автомобиля, а у Toyota Hilux и Mitsubishi L200 аналогичные показатели составляют 1 350 и 867 машин соответственно.

Подробная информация о самых продаваемых автомобилях в остальных рыночных сегментах содержится в специально подготовленной инфографике.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».