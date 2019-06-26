Обновленный Audi Q7 появится в России в 1 квартале 2020 года

Рестайлинговый Audi Q7 поступит в продажу на российском рынке в первом квартале 2020 года, причем кроссовер будет предложен с прежним дизельным мотором V6 3.0 TDI. Эту информацию порталу Motor.ru сообщили в представительстве бренда. Производство наладят на калининградском предприятии «Автотор».

Напомним, 3,0-литровый турбодизель CVMD выдает налоговыгодные 249 л.с. Что же касается бензиновых моторов – 2,0-литрового мощностью 252 л.с. и 3,0-литрового с отдачей 333 л.с., то они исчезнут из списка доступных. Это объясняется невысоким спросом на такие версии Audi Q7 в стране.

В настоящее время дорестайлинговый Audi Q7 стоит в России от 3 млн 995 тыс. рублей. Можно предположить, что обновленный кроссовер окажется несколько дороже. В числе основных отличий новинки от прежней модели – дизайн в стиле «старшего» Q8 и Q3 нового поколения.

Для новинки доступны три вида подвески (базовая пружинная, а также адаптивная либо спортивная на пневмобаллонах), цифровая приборная панель, матричные фары HD Matrix LED с 24 интеллектуально управляемыми светодиодами и лазерным модулем дальнего света в качестве опции и система, которая способна поворачивать задние колеса на угол до 5 градусов для большей управляемости.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Audi начали прием заказов на специальную серию полноразмерного кроссовера Audi Q7 S line Edition. Стоимость новинки составляет от 4 млн 507 тыс. рублей. Автомобиль получил окраску кузова металлик, спортивный пакет S line, черный Titanium Black стайлинг-пакет внешней отделки Audi Exclusive, 21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, черные направляющие для багажника на крыше и др.

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