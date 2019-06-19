Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Провинция Гуандун (Южный Китай) первой в Китае начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму. По данным Министерства торговли КНР, в первую партию вошли 300 машин общей стоимостью 2,5 млн долларов.

Напомним, список 10 китайских регионов, которым разрешен вывоз за рубеж подержанных автомобилей, был утвержден еще в мае. Соответствующие лицензии уже получили, в частности Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун, пишет агентство "ТАСС". Отправлять за границу можно как машины китайских брендов, так и мировых марок, но выпущены они должны быть на территории Поднебесной.

Такое решение продиктовано падением спроса на новые автомобили, который был зафиксирован по итогам 2018 года. Отметим, это первая отрицательная динамика продаж в стране с 1990-х годов. Власти КНР решили, что вывоз «бэушек» за пределы Китая позволит отчасти разгрузить внутренний вторичный рынок. Кстати, по итогам прошлого года в КНР было перепродано 13,82 млн машин с пробегом. Предполагается, что в итоге автомобилисты страны смогут чаще менять автомобили, и это приведет к росту спроса на новые машины.

По расчетам Министерства торговли Китая, на долю экспортируемых автомобилей с пробегом из Китая придется примерно 10% от всего объема вторичного рынка (подобный показатель зафиксирован во многих развитых странах).

На сегодняшний день крупнейшими странами-экспортерами подержанных машин являются Япония (по итогам 2017 годы было перепродано на другие рынки почти 1,3 млн автомобилей), США (около 800 тыс. единиц) и Южная Корея (примерно 300 тыс. экземпляров).

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