Nissan сократит 10 тысяч сотрудников по всему миру

сегодня, 16:04 148 0

Nissan сократит 10 тысяч сотрудников по всему миру

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Японский автоконцерн Nissan уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру, что связано с ухудшением финансового состояния компании. Операционная прибыль от основной деятельности за прошлый финансовый год сократилась на 40%, падают показатели продаж в Европе и США. Сокращения коснутся, в основном, зарубежных заводов компании, пишет агентство "Прайм".

Напомним, в мае этого года сообщалось о планах Nissan сократить 4800 человек. Очевидно, эта цифра была увеличена вдвое, чтобы сократить расходы и оптимизировать положение компании. Как сообщается, рассматриваются также планы сокращения производственных линий.

После серии скандалов и ареста экс-главы компании Карлоса Гона автоконцерн вынужден перестраивать внутреннюю структуру с целью придания ей большей прозрачности и эффективности.

Какие модели Nissan представлены на российском рынке и по какой цене? Узнать об этом можно на сайте «Цена Авто».

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: персонал сокращения nissan

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