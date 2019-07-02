Авторынок Германии в 1 полугодии показал лучший результат с начала десятилетия

сегодня, 14:58 793 0

Авторынок Германии в 1 полугодии показал лучший результат с начала десятилетия

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Авторынок Германии в июне снизился на 4,7% и составил 325231 машину. По итогам шести месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 849 тыс. единиц (+0,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за первое полугодия с начала десятилетия.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в июне реализовал 62347 машин (-6,1%). На втором месте идет BMW, увеличивший продажи на 1,1% до 25602 единиц. Третью строчку занимает Ford, чей результат составил 25060 автомобилей (+2,2%). Замыкают пятерку лидеров Audi (24100 шт., -13,2%) и Mercedes-Benz (24069 шт., -15,2%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: германия авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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