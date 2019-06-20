Рынок новых автомобилей в Воронеже упал на 7%

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Рынок новых автомобилей в Воронеже упал на 7%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2019 года жители Воронежа приобрели 5 083 новых легковых автомобиля, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что самое сильное рыночное снижение среди городов-миллионников наблюдается в Казани (-15%).

Как и в большинстве крупных городов России, самой востребованной маркой в Воронеже является отечественная LADA – здесь ей принадлежит почти треть рынка или 31,1% от всего объема. За ней следуют два корейских бренда – Hyundai с долей рынка 14,3% и KIA с показателем 8,7%. Таким образом, эти три марки суммарно занимают свыше половины (54,1%) воронежского рынка.

Какие новые автомобили чаще всего приобретали жители Воронежа в январе – мае текущего года? Такая информация содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры hyundai kia lada

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