Рынок новых автомобилей в Воронеже упал на 7%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2019 года жители Воронежа приобрели 5 083 новых легковых автомобиля, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что самое сильное рыночное снижение среди городов-миллионников наблюдается в Казани (-15%).

Как и в большинстве крупных городов России, самой востребованной маркой в Воронеже является отечественная LADA – здесь ей принадлежит почти треть рынка или 31,1% от всего объема. За ней следуют два корейских бренда – Hyundai с долей рынка 14,3% и KIA с показателем 8,7%. Таким образом, эти три марки суммарно занимают свыше половины (54,1%) воронежского рынка.

Какие новые автомобили чаще всего приобретали жители Воронежа в январе – мае текущего года? Такая информация содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».