За два года минимальная цена Renault Logan выросла на 69 тыс. рублей

В рейтинге самых продаваемых автомобилей российского рынка Renault Logan стабильно держится в первой десятке. Эксперты «Цена Авто» составили график изменения цен* на седан Renault Logan за последние два года (начиная с июля 2017 года) и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 69 тыс. рублей.

Сегодня стоимость Renault Logan 2019 производственного года в начальной комплектации Access с двигателем 1,6 л (82 л.с.) и МКП составляет 569 тыс. руб. Топовая версия Style с двигателем 1,6 л (102 л.с.) и АТ предлагается за 830 990 руб.

Отметим также, что в декабре 2018 года на российском рынке появилась кросс-версия седана Renault Logan Stepway, которая сегодня предлагается к продаже от 684 990 руб.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Renault Logan (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили 2019 года выпуска.