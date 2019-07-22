Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране зарегистрировано 16,6 млн иномарок импортного производства, т.е. ввезенных из-за рубежа. Это составляет чуть более 38% от всего объема парка легковых автомобилей в РФ.

Больше всего таких машин носит эмблему Toyota. Так, на начало 2019 года в России насчитывалось 3,5 млн автомобилей японской марки, которые прибыли к нам из-за рубежа. И это составляет 92% от всех «тойот», зарегистрированных в стране.

Второе место в этом рейтинге занимает Nissan с результатом 1,6 млн единиц, что соответствует 75% всех легковых машин этого бренда в автопарке РФ. Замыкает тройку лидеров еще одна марка из Японии – Mitsubishi, у которой 88% автомобилей импортного производства (1 млн шт.).

Далее в нашем рейтинге следуют два бренда, у которых в российском парке довольно высокая доля машин локальной сборки. На четвертой позиции находится Volkswagen, импортных автомобилей которого насчитывается 828 тыс. экземпляров, или 51% от общего количества. Пятая строчка принадлежит Hyundai (752 тыс. шт.), у которого 37% продукции прибыло из других стран.

Кроме них, в ТОП-10 иномарок зарубежной сборки в России попали: Honda (746 тыс. шт.; 100% от общего числа), Daewoo (725 тыс. шт.; 99%), Mercedes-Benz (664 тыс. шт.; 100%), Audi (604 тыс. шт.; 96%) и Mazda (589 тыс. шт.; 79%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых распространенных иномарок российской сборки.

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