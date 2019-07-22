Петербургские автозаводы завершили полугодие «в плюсе»

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в первом полугодии 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 189,2 тыс. легковых автомобилей, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В июне петербургский автопром остался на уровне первого летнего месяца 2018 года, выпустив 30,9 тыс. машин.

Наибольший рост производства в отчетный период был отмечен на заводе Toyota – 16%. Доля предприятия впервые за время развития автопрома в Петербурге превысила 20% в общем объемы выпуска автомобилей в городе. Лидером же по количеству выпущенных автомобилей в Петербурге остается Hyundai с долей в 66%. Напомним, по итогам первой половины 2019-го с конвейера предприятия Hyundai сошло 124,9 тыс. автомобилей, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Во второй половине года вклад в сохранение минимального позитивного результата петербургских автозаводовмогут внести государственные программы поддержки автомобильного рынка и интерес сервисов каршеринга к автомобилям петербургского производства. На серьезный рост спроса среди автолюбителей пока рассчитывать не стоит», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-июне составила24,1% (год назад – 23,8%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за шесть месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 784 тыс. легковых автомобилей – это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным Росстата. Между тем в июне было выпущено 139 тыс. машин, что соответствует уровню 2018 года (-0,3%).

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