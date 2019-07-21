FAW открыл в Омской области новый дилерский центр грузовых автомобилей

Компания FAW открыла новый дилерский центр грузовых автомобилей FAW в Омской области. Новый дилерский центр по продажам и обслуживанию грузовой техники FAW принадлежит компании «Ивсиб», ставшей шестым дилером китайской марки в Сибирском округе.

Общая площадь объекта составляет 1100 кв.м, в планах на следующий год – расширение до 2400 кв.м, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа». На территории центра находятся офисные помещения, а также высокотехнологичная сервисная зона, где могут осуществляться работы практически любой сложности. Она включает пять постов и оснащена современным оборудованием для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей. В будущем количество постов увеличится до 18. В настоящее время в дилерском центре хранится около 30 единиц техники.

«Омск является стратегически важным городом для развития бизнеса FAW. Это миллионник, крупнейший транспортный узел, имеющий достаточно высокий инвестиционный потенциал: регион находится на границе двух федеральных округов с большим транспортным потоком, – отмечает исполнительный директор «ФАВ-Восточная Европа» Рим Минемуллин. – В ближайшем будущем мы планируем расширение линейки грузовых автомобилей и вывод на российский рынок магистральных тягачей поколения J7 с колесной формулой 4х2. Поэтому постоянное наращивание дилерской сети, которая сейчас состоит из 27 дилерских центров, повысит качество наших услуг по продаже и послепродажному обслуживанию техники».

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