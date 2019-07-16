Выпуск легковых машин в июне остался на прошлогоднем уровне

По данным Росстата, за шесть месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 784 тыс. легковых автомобилей – это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в июне было выпущено 139 тыс. машин, что соответствует уровню 2018 года (-0,3%).

Стоит отметить, что китайский автоконцерн Great Wall в прошлом месяце открыл в Тульской области автозавод Haval и начал производство нового кроссовера Haval F7. На калининградском «Автоторе» стартовала сборка флагманского кроссовера BMW X7. Между тем компания Ford Sollers завершила производство автомобилей на своих предприятиях в Набережных Челнах и во Всеволожске. Добавим также, что АВТОВАЗ в июне выпустил 1-миллионный автомобиль на линии В0 с момента ее запуска в апреле 2012 года. А с конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Renault Kaptur с момента начала производства модели в апреле 2016 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-июне составило 68,4 тыс. единиц, что на 4,5% ниже показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 12,7 тыс. грузовиков – это на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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