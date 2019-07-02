Китайский авторынок в июне снизился на 8%

сегодня, 09:29 2155 0

Китайский авторынок в июне снизился на 8%

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Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июня снизились на 7,8% и составили 1 млн 730 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется двенадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. За шесть месяцев 2019 года китайский авторынок сократился на 14% до 10 млн 120 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце увеличили реализацию в Китае на 15% до 354800 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может снизиться порядка на 5% по отношению к прошлому году, когда было продано 23 млн 790 тыс. машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: китай автомобильные рынки мировые рынки китайский авторынок

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