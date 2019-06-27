Мировые продажи нового кроссовера KIA Seltos начнутся в 3 квартале

Компания KIA Motors рассказала о подробностях глобальной версии компактного кроссовера Seltos. Как сообщает пресс-служба производителя, выходи модели на мировой рынок запланирован на 3 квартал 2019 года, а продажи в России начнутся в 2020 году. Производство глобальной версии Seltos будет запущено на заводе Гванчжу (Южная Корея).

Как отмечается, KIA Seltos относится к сегменту B-SUV, но за счет большей колесной базы обеспечивают больший простор в салоне и объем багажника. Так, колесная база автомобиля составляет 2 630 мм, длина равна 4 370 мм, а высота – 1 615 мм.

В свою очередь, пространство для ног пассажиров переднего ряда достигает 1 051 мм, в зоне плеч запас места – 1 409 мм, а в зоне головы – 1 017 мм. В задней части автомобиля запас места в области ног составляет 965 мм, в области головы – 975 мм, а в области плеч 1 395 мм для каждого из троих пассажиров. При этом объем багажника при замерах по методике VDA равен 498 л, что является лучшим показателем по сравнению с конкурентами в сегменте B-SUV.

Для каждого из рынков, на котором будет продаваться новый кроссовер Seltos, компания KIA будет предлагать определенную линейку моторов. Но в глобальную линейку двигателей входят три агрегата: бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1.6 T-GDI, бензиновый атмосферный 2.0 MPI семейства Nu второго поколения и турбодизельный 1.6 CRDi с непосредственным впрыском топлива. Также в зависимости от конкретного рынка и спецификации автомобиль будет предлагаться с передним или полным приводом.

Двигатель 1.6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива имеет максимальную мощность 177 л.с., а его максимальный крутящий момент составляет 265 Нм. С этим двигателем новый компактный SUV способен разогнаться до 100 км/ч всего за 8 секунд, а ускорение с 80 до 120 км/ч занимает лишь 5,3 секунды. Двигатель 1,6 T-GDI агрегатируется с 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями (DCT) и предлагается для версий как с передним, так и с полным приводом.

Максимальная мощность 4-цилиндрового двигателя 2.0 MPI семейства Nu второго поколения составляет 149 л.с., а максимальный крутящий момент – 180 Нм. Этот двигатель предлагается в паре с одной из новейших разработок KIA – вариатором IVT.

Турбодизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива 1.6 CRDi обеспечивает максимальную мощность 134 л.с., а его максимальный крутящий момент составляет 320 Нм.

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