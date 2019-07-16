Сколько времени надо россиянам, чтобы накопить на новый автомобиль?

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат. Как отмечают в самом ведомстве, по предварительным данным, это модальный (чаще всего встречающийся) показатель заработка в стране.

Между тем, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили подсчитать, сколько времени понадобится жителю нашей страны с такой заработной платой, чтобы накопить на новый автомобиль. Сразу оговоримся, что это условный расчет, т.к. не учитывает никакие другие траты, а только то, что человек всю зарплату будет откладывать исключительно на покупку машины, не прибегая к кредиту. Он не дает четкого представления о сроках накопления денег, но позволяет судить об экономических условиях, в которых проживает большинство граждан РФ.

Учитывая тот факт, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в 1 полугодии составила 1,52 млн рублей, получается, что россиянину с зарплатой 23,5 тыс. рублей необходимо 65 месяцев (или почти 5,5 года), чтобы накопить деньги на всю сумму покупки.

Понятно, что в зависимости от региона проживания или уровня притязаний этот срок может значительно отличаться. Например, для покупки бестселлера российского рынка – LADA Granta (самая доступная комплектация стоит почти 440 тыс. рублей) – при таком расчете понадобится уже 19 месяцев или чуть более 1,5 года. А вот для того, чтобы стать владельцем наиболее популярного премиального автомобиля, коим является Lexus RX (минимальная цена – чуть более 3 млн рублей), нужно копить деньги в течение 128 месяцев, т.е. около 11 лет.

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