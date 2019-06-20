В Волгограде растет рынок новых автомобилей

сегодня, 08:03 169 0

В Волгограде растет рынок новых автомобилей

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе - мае 2019 года жители Волгограда приобрели 4 146 новых легковых автомобилей, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как и в других городах-миллионниках, в марочной структуре местного рынка лидирует отечественная LADA. Ее доля составляет 26,6%, т.е. это почти каждый четвертый купленный новый автомобиль. На втором месте - корейский бренд KIA с результатом 14%, а замыкает тройку лидеров французский Renault (12,2%). Суммарно на долю этих трех марок приходится более половины (52,8%) автомобильного рынка Волгограда. Доля остальных брендов не превышает 9%.

Какие модели чаще всего приобретали жители Волгограда в январе - мае текущего года, можно узнать в специально подготовленном материале на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры kia lada renault

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