В Волгограде растет рынок новых автомобилей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе - мае 2019 года жители Волгограда приобрели 4 146 новых легковых автомобилей, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как и в других городах-миллионниках, в марочной структуре местного рынка лидирует отечественная LADA. Ее доля составляет 26,6%, т.е. это почти каждый четвертый купленный новый автомобиль. На втором месте - корейский бренд KIA с результатом 14%, а замыкает тройку лидеров французский Renault (12,2%). Суммарно на долю этих трех марок приходится более половины (52,8%) автомобильного рынка Волгограда. Доля остальных брендов не превышает 9%.

Какие модели чаще всего приобретали жители Волгограда в январе - мае текущего года, можно узнать в специально подготовленном материале на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».