В Москве открылся первый дилерский центр Mitsubishi и Inchcape

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В Москве открылся первый дилерский центр Mitsubishi и Inchcape

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22 июля в Москве прошла церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors и компании Inchcape. Как сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус», он стал первым дилерским центром Mitsubishi для ООО «Инчкейп Холдинг» и к тому же оформлен в новом глобальном дизайне.

Напомним, что компания Mitsubishi продолжает обновление дизайна своих дилерских центров. Так, в интерьере и экстерьере теперь доминируют черный и белый цвета в сочетании с красными деталями отделки. Эти преобразования уже коснулись Москвы и Санкт-Петербурга, а в течение ближайших двух лет распространяться на всю Россию.

Новый автоцентр расположился на 29 км МКАД (внешняя сторона). Он имеет общую площадь 2 834,93 кв. м (с учетом ремонтной зоны и склада). В ремонтной зоне площадью 1 450 кв. м работают 2 поста прямой приемки, 6 специализированных подъемников и 3 поста мойки. Пропускная способность СТО – до 600 автомобилей в месяц.

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что в России уменьшается количество автомобильных дилеров. 

А полный их список по городам России содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили дилеры mitsubishi

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а где ссылка на сайт?

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