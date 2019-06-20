ТОП-5 моделей-лидеров российского рынка автобусов с пробегом

В ходе подготовки отчёта «Used cars report» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили пятёрку самых популярных автобусов на вторичном рынке РФ по итогам января – мая 2019 года.

Самой перепродаваемой моделью автобусного рынка в нашей стране за этот период стал высокопольный автобус малого класса ПАЗ-3205, результаты которого составили 3 098 единиц (+2%). Следующие две строчки рейтинга также принадлежат моделям Павловского автозавода – автобусу малого класса ПАЗ-3204 (1 126 шт.; +90%) и высокопольному автобусу среднего класса ПАЗ-4234 (625 шт.; +34%). Отметим, что на долю этих трёх моделей пришлось более 50% от всего вторичного рынка автобусов в стране.

На четвертом месте расположился лидер среди иностранных моделей – корейский автобус малого класса Hyundai County, реализация которого на вторичном рынке в период с января по май текущего года снизилась на 18% до 443 единиц. Замыкающим в пятёрке лидеров стал низкопольный НЕФАЗ-5299, перепродажи которого за это время выросли практически в три раза и составили 186 автобусов.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что в целом по итогам января – мая текущего года рынок автобусов с пробегом вырос на 6,5% до 9,2 тыс. единиц.

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